Russia Ukraine War : रूस के एक और दुश्मन देश ने यूक्रेन की मदद को आगे बढ़ाए ​हाथ,अब क्या करेंगे पुतिन ?

World News in Hindi : रूस और यूक्रेन की जंग (Russia Ukraine War )में इक नया टर्न आ सकता है। अब नाटो का सदस्य बने रूस (Russia News in Hindi) के एक और दुश्मन देश ने यूक्रेन की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह पैदा होता है पुतिन ( Putin) क्या करेंगे ? सवाल यह भी है कि अगर ऐसा हुआ तो जेलेंस्की ( Zelensky ) पलटवार कैसे करेंगे?

International News in Hindi : स्वीडिश रक्षा मंत्रालय ( Swedish Ministry of Defense) के पॉल जॉनसन ( Paul Jonson) ने एक साक्षात्कार में कहा है कि स्वीडन अपने ग्रिपेन लड़ाकू विमानों (Gripen fighter Aircrafts) के साथ यूक्रेन (Ukraine News in Hindi) को आपूर्ति करने की संभावना पर बातचीत जारी रखे हुए है।