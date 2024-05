Pakistan: धरे रह गए दावे, पाकिस्तान में पोलियो का तीसरा मामला सामने आया

Third case of polio in Pakistan : पाकिस्तान के पोलियो उन्मूलन के दावों के बीच पाकिस्तान में पोलियो का तीसरा मामला सामने आया है।

नई दिल्ली•May 26, 2024 / 02:48 pm• M I Zahir

Polio in Pakistan

Third case of polio in Pakistan : पोलियो वायरस से निपटने के प्रयासों के बीच, पाकिस्तान साल के तीसरे पोलियो मामले के उभरने से जूझ रहा है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए खतरे की घंटी बज रही है।

तीसरे पोलियो केस की पुष्टि पाकिस्तान ने चालू वर्ष के तीसरे पोलियो केस की पुष्टि की ​है, जिससे इस गंभीर बीमारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में और इजाफा हुआ है। इसके साथ ही, तीन और पर्यावरण नमूनों का पोलियो टेस्ट पॉजीटिव आया है, जिससे वायरस की व्यापकता के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं। किली मलक हक़दाद की लड़की की पोलियो से मौत नवीनतम पीड़िता, बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला जिले में दारोज़ाई यूनियन काउंसिल के किली मलक हक़दाद क्षेत्र की 12 वर्षीय लड़की पोलियो की चपेट में आने से मर गई। पक्षाघात की शुरुआत से पहले उसकी केस हिस्ट्री में बुखार, उसके बाद उसके शरीर के दांयी ओर दर्द और उल्टी शामिल थे। अंगों में कमजोरी का अनुभव आघात या इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन का कोई इतिहास नहीं होने के बावजूद, उसे अपने अंगों में कमजोरी का अनुभव हुआ, जो बीमारी की क्रूर शुरुआत का संकेत था। पृथक वायरस के आनुवंशिक अनुक्रमण से प्रभावित क्षेत्र में इसकी उपस्थिति का पता चला, जिससे इसके प्रसार को रोकने के प्रयासों पर निराशा की छाया पड़ गई। खतरे का सामना जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के समन्वयक, मलिक मुख्तार अहमद भरत ने पोलियो से न केवल पीड़ितों बल्कि पूरे परिवारों पर पड़ने वाली दुखद मार पर दुख व्यक्त किया, और इस खतरे का सामना करने की तात्कालिकता पर जोर दिया। वायरस को शरण मिल गई एक अनुभवी पोलियो विशेषज्ञ ने गुमनाम रूप से बोलते हुए, कराची, क्वेटा और पेशावर-खैबर सहित प्रमुख क्षेत्रों में वायरस के पुनरुत्थान पर गंभीर चिंता व्यक्त की। व्यापक टीकाकरण अभियानों के बावजूद, वायरस को इन क्षेत्रों में शरण मिल गई है, जो उन्मूलन प्रयासों के लिए एक कठिन चुनौती बन गई है। क्वेटा ब्लॉक का ताजा मामला पोलियो के खिलाफ कठिन लड़ाई की याद दिलाता है, जिसके निहितार्थ पाकिस्तान की सीमाओं से परे तक गूंजते हैं। टीकाकरण अभियान तेज कर रहे तकनीकी सलाहकार समूह, जिसे पोलियो उन्मूलन नीतियों और रणनीतियों का मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया है, खुद को लगातार संचरण की कठोर वास्तविकता का सामना कर रहा है। बढ़ते दबाव के बीच, स्वास्थ्य अधिकारी वायरस के लगातार हमले के खिलाफ बच्चों की प्रतिरक्षा को मजबूत करने का प्रयास करते हुए, टीकाकरण अभियान तेज कर रहे हैं। हालाँकि, आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है, जैसा कि तीन साल के अंतराल के बाद बलूचिस्तान में पोलियो के मामलों की पुनरावृत्ति से पता चलता है। वायरस की व्यापक प्रकृति पोलियो के मामलों का फिर से बढ़ना इसके प्रसार को रोकने और कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे पर्यावरणीय नमूने वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर संचरण का खतरा मंडरा रहा है, खासकर गर्मियों के महीनों में। खुद को तैयार कर रहे संचरण तेज होने के साथ, स्वास्थ्य अधिकारी बच्चों को पोलियो के दुर्बल प्रभावों से बचाने के चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में पोलियो उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय संदर्भ प्रयोगशाला पहले से संक्रमित जिलों में WPV1 का पता लगाने की पुष्टि करती है, जो वायरस की व्यापक प्रकृति का संकेत देती है। यह भी पढ़ें Israel-Hamas War: यूरोपीय यूनियन ने इजराइल पर आंखें तरेरीं, कहा-राफा में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला लागू करो पढ़ना जारी रखे