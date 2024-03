अब डॉग बताएंगे इंसान को डिप्रेशन है या नहीं, तनाव को शुरूआत में ही कर देंगे खत्म!

कनाडा की डलहौजी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के शोध में दावा किया गया है कि प्रशिक्षित श्वान (Dog) इंसान की सांसों को सूंघकर तनाव की शुरुआत की जानकारी देंगे। इससे तनाव, अवसाद के इलाज में काफी आसानी हो जाएगी।

Trained dogs will give information about the depression to human