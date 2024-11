Dubai की महिला ने शेयर किए करोड़पति पति के ‘सख्त नियम’, वीडियो वायरल

Millionaire Wife Rules: दुबई की एक महिला सौदी ने इंस्टाग्राम पर अपने करोड़पति पति के ‘सख्त नियमों पर आधारित एक वीडियो शेयर किया है, जिस पर 52,000 से अधिक लाइक्स और 3.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

नई दिल्ली•Nov 02, 2024 / 04:49 pm• M I Zahir

Dubai millionaire husband

No Guy Can be Friends: दुबई के शेखों की पर्सनल लाइफ (Dubai Life) भारत से बहुत जुदा है, वे अपनी ​बीवियों पर सख्त नियम लागू करते हैं। उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल (Luxury Lifestyle) सबका ध्यान खींचती है, लेकिन नियम (Relationship Rules) देख कर हैरानी होती है। दुबई की महिला सौदी अल नडाक, 26 ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने करोड़पति पति की ओर से बीवी (Millionaire Wife )के लिए बनाए गए निर्धारित नियम बताए हैं। क्लिप में, वह अपने पति की कुछ विशिष्ट प्राथमिकताओं का खुलासा करती हैं: उन्हें हमेशा अपने बैग और जूते मैचिंग करने होंगे, उन्हें जॉब करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पति सभी खर्चों का ध्यान रखते हैं, वह कभी खाना नहीं बनातीं क्योंकि वे रोज खाना बाहर खाते हैं, और उन्हें रोज पेशेवर रूप से बाल और मेकअप करने होते हैं। इन नियमों के बीच, उनसे पुरुष मित्रों से दूर रहने की अपेक्षा की गई है।