अद्भुत है दुबई का ये म्यूजियम, हैरान कर देंगी यहां पर रखीं ये चीज़ें

Museum of the Future: दुबई का म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर (MOTF) 2071 में जीवन की झलक पेश करता है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और प्रदर्शनी शामिल हैं। प्रमुख आकर्षण अमेका, एक मानव-जैसा रोबोट है, जो बातचीत में सक्षम है।

नई दिल्ली•Oct 27, 2024 / 01:35 pm• M I Zahir

Museum of the Future: पर्यटन और रोचक चीजें ( Interesting Facts) देखने के शौकीनों के लिए एक खास खबर है। यह रोबोट, जिसका मानव चेहरे जैसा लुक है, दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर (MOTF) में प्रमुख आकर्षण है। यह म्यूजियम (Museum) वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो 77 फीट ऊंचा है और इसका फरवरी 2022 में उद्घाटन किया गया था। अब यह दुबई ( Dubai) के प्रमुख पर्यटन स्थलों ( Tourist Place) में से एक बन गया है। यहां आकर्षक रोबोटिक्स ( Robotics) भी हैं। इसे 163 देशों से एक मिलियन से अधिक आगंतुकों ने देखा है। यह संग्रहालय भविष्य की संभावनाओं का एक इंटरएक्टिव गेटवे है, जो आगंतुकों को विज्ञान और तकनीक के माध्यम से नई दिशाएं खोजने के लिए प्रेरित करता है। दुबई में एक प्रमुख और अवश्य देखने योग्य स्थान म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर (Museum of the Future) है, जो नवाचार और प्रौद्योगिकी (Future) की उन्नति के लिए समर्पित एक अत्याधुनिक संस्थान है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भविष्य की झलक पेश करता है। इसकी आकर्षक वास्तुकला और इमर्सिव प्रदर्शनी इसे भविष्य को लेकर सोचने वाले और तकनीकी उत्साही लोगों के लिए एक अनिवार्य स्थल बनाते हैं।