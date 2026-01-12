‘आधे हिंदुस्तान को ले डूबेंगे!’ आसिम मुनीर ने फिर दी गीदड़ भभकी, बनाया ये खतरनाक प्लान

भारतीय सुरक्षा सूत्रों ने चिंता जताई है कि सऊदी-पाकिस्तान समझौते से मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदल देखने को मिल सकता है। मुनीर इस रणनीति को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का भी कहना है कि करीब 8 मुस्लिम देशों ने इस्लामाबाद के साथ रक्षा साझेदारी की तलाशी में जुटे है। डार के अनुसार, यह देश पाकिस्तान से हथियार खरीदने और सैन्य सहयोग चाहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8 बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात ऑर्डर हासिल किए हैं। इसके साथ ही अगले 3-5 साल में 20 अरब डॉलर तक हथियार बेच सकता है।