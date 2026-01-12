12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश जेल में बंद हिंदू सिंगर की मौत से मचा बवाल, यूनुस सरकार पर लगे गंभीर आरोप

बांग्लादेश जेल में मशहूर गायक और अवामी लीग नेता की मौत हो गई है। परिवार ने समय पर इलाज न मिलने और राजनीतिक प्रतिशोध के गंभीर आरोप लगाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 12, 2026

बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत (ANI)

बांग्लादेश में एक बार फिर हिरासत में मौत का मामला सामने आया है, जिसने देश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मशहूर गायक और अवामी लीग के वरिष्ठ नेता प्रोलय चाकी की पुलिस और जेल हिरासत के दौरान मौत हो गई। रविवार देर शाम उन्होंने राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अंतिम सांस ली।

कौन है सिंगर?

प्रोलय चाकी अवामी लीग की पाबना जिला इकाई में सांस्कृतिक सचिव के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा वे जिला अवामी शिल्पी गोष्ठी के महासचिव और बनमाली शिल्पकला केंद्र के संयुक्त सांस्कृतिक सचिव जैसे अहम पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। सांस्कृतिक जगत में उनकी पहचान एक प्रतिष्ठित गायक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थी।

दिसंबर में हुई थी गिरफ्तारी

परिजनों के अनुसार, प्रोलय चाकी को दिसंबर महीने में पाबना से गिरफ्तार किया गया था। उन पर जुलाई में हुए एक कथित विस्फोट मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया गया था, जिसमें अवामी लीग के कई अन्य नेताओं के नाम भी शामिल थे। परिवार का दावा है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज किया गया और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया।

समय पर इलाज न मिलने का आरोप

परिजनों ने बताया कि प्रोलय चाकी पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, जिनमें हृदय संबंधी समस्याएं प्रमुख थीं। रविवार शाम उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद पुलिस हिरासत में ही उन्हें राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

हिरासत में लापरवाही और दुर्व्यवहार

परिवार ने आरोप लगाया है कि हिरासत के दौरान प्रोलय चाकी को समय पर और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। एक परिजन ने कहा, “अगर समय रहते सही इलाज मिल जाता, तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी।” परिजनों ने हिरासत में दुर्व्यवहार, लापरवाही और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

यह घटना बांग्लादेश में हो रही मौतों और हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस का विषय बन गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जबकि परिवार ने न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

world news

World News in Hindi

Published on:

12 Jan 2026 04:35 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश जेल में बंद हिंदू सिंगर की मौत से मचा बवाल, यूनुस सरकार पर लगे गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“मौत अंतिम सच नहीं, विज्ञान से संभव है सेमी-इमॉर्टैलिटी”, मस्क ने कही हैरान करने वाली बात

Elon Musk
विदेश

500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी के बाद भारत आएंगे ट्रंप! अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान

donald trump PM modi
विदेश

टैरिफ को लेकर कल होगी अमेरिकी अधिकारियों से बात, ट्रंप के करीबी ने भारत आते ही दे दी अहम जानकारी

India-US trade deal,Sergio Gor,US Ambassador to India,
विदेश

सबसे बड़ी अमेरिकी तेल कंपनी को नहीं मिलेगी वेनेज़ुएला में एंट्री? ट्रंप हुए नाराज़

Donald Trump might block Exxon from drilling in Venezuela
विदेश

ट्रंप की धमकियों पर खामेनेई का पलटवार, अमेरिकी राष्ट्रपति को टूटे ताबूत में दिखाया

Donald Trump in broken coffin
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.