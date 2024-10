Diwali in New York: दीवाली पर न्यूयॉर्क के 11 लाख बच्चों को छुट्टी की सौगात, रोशनी से जगमगाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर

Diwali in New York: दीवाली पर इस बार पहली बार न्यूयॉर्क के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है, जिससे भारतीय समुदाय के लिए यह विशेष अवसर बन गया है। मेयर एडम्स के इस निर्णय से प्रवासी भारतीय आराम से दीवाली का मना सकेंगे।

नई दिल्ली•Oct 31, 2024 / 10:37 am• M I Zahir

Diwali in Newyork

Diwali in New York: अमरीका में मौजूद प्रवासी भारतीयों के लोगों के लिए इस साल की दीवाली (Diwali) बहुत स्पेशल है। दरअसल, दीवाली के अवसर पर पहली बार न्यूयॉर्क के स्कूलों में छुट्टी ( Holiday) दी गई है। वहीं इस त्योहार पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (World Trade Center) को रंगबिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जो उत्सव के जश्न में चार चांद लगा रहा है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर प्रवासी भारतीय ( NRI News in Hindi ) व यूएसए में साउथ एशियन अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ न्यूयार्क के संस्थापक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दिलीप चौहान ( Dilip Chohan) ने बताया कि दीवाली ( Diwali 2024) के अवसर पर न्यूयॉर्क के स्कूलों में छुट्टी घोषित करवाना एक बड़ी चुनौती थी। हिंदू समुदाय के लोग पिछले कई सालों से मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि दीवाली के दिन न्यूयॉर्क के स्कूलों में छुट्टी होनी चाहिए। स्कूलों में छुट्टी रहेगी तो हिंदू समुदाय के लोग आसानी से दीवाली मना सकें।

Hindi News / world / Diwali in New York: दीवाली पर न्यूयॉर्क के 11 लाख बच्चों को छुट्टी की सौगात, रोशनी से जगमगाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर