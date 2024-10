Floods in Spain: स्पेन में भयंकर बाढ़ से 95 की मौत, लोग भाग भी नहीं सके, राहत व बचाव के लिए 1100 सैनिक तैनात

Oct 31, 2024

Floods in Spain: स्पेन में जल प्रलय (Flood ) से तबाही मच गई और 95 जनों की जान चली गई। पूर्वी वेलेंशिया प्रांत में 92, कास्तिला ला मांचा में 2 और अंदालुसिया में 1 व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि की गई है। कई कारें बाढ़ (Floods in Spain) के पानी में बह गईं। गांवों में पानी भर गया और रेल लाइन व राजमार्ग अवरुद्ध हो गए। सेना व सरकारी कर्मचारी राहत व बचाव कार्य में जुटे ( rescue) हैं। बारिश से हालात और गंभीर हो गए हैं और एक ऐसी रेलगाड़ी जिसमें 300 लोग सवार थे, वह पटरी से उतर गई, लेकिन किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। यहां अचानक शुरू हुई मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ आ गई। इससे जमकर तबाही हुई है। जानकारी के अनुसार पड़ोसी कास्तिला ला मांचा क्षेत्र में दो अन्य लोगों जबकि दक्षिणी अंदालुसिया में एक व्यक्ति की मौत की खबर (Casualties) है। स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मंगलवार को शुरू हुई मूसलाधार बारिश जारी रही। भयानक बारिश के बाद, दर्जनों लोग लापता हैं। पुलों और इमारतों को swept away कर दिया और लोगों को जीवित रहने के लिए छतों पर चढ़ने या पेड़ों से लटकने पर मजबूर कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने स्पेन में बाढ़ को और बिगाड़ दिया।

