ईरान में 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत, यह सुनकर बौखला उठे ट्रंप, कहा- हम जल्द मजबूत फैसला लेंगे

ट्रंप ने कहा- ऐसा लगता है कि प्रदर्शन करने वाले कुछ ऐसे लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। ये हिंसक हैं। अगर आप उन्हें नेता कहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वे नेता हैं या वे सिर्फ हिंसा के जरिए शासन कर रहे हैं। लेकिन हम इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सेना इस पर नजर रख रही है। हम कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम जल्द फैसला करेंगे।