12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ईरान में 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत, यह सुनकर बौखला उठे ट्रंप, कहा- हम जल्द मजबूत फैसला लेंगे

ईरान के कई प्रांतों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच कथित तौर पर 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान उनकी सरकार द्वारा तय की गई &#8216;रेड लाइन&#8217; को पार करता दिख रहा है। जब ट्रंप से पूछा गया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 12, 2026

Donald Trump and Ayatollah Khamenei

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Photo Credit - IANS/ANI)

ईरान के कई प्रांतों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच कथित तौर पर 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान उनकी सरकार द्वारा तय की गई 'रेड लाइन' को पार करता दिख रहा है।

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान ने प्रदर्शनकारियों के साथ बर्ताव को लेकर उनके द्वारा खींची गई रेड लाइन को पार कर लिया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- हां, ऐसा लगता है।

अमेरिका का पूरा ध्यान ईरान पर- ट्रंप

ट्रंप ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग हिंसा के जरिए शासन कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिकी सरकार वहां की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।

ट्रंप ने कहा- ऐसा लगता है कि प्रदर्शन करने वाले कुछ ऐसे लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। ये हिंसक हैं। अगर आप उन्हें नेता कहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वे नेता हैं या वे सिर्फ हिंसा के जरिए शासन कर रहे हैं। लेकिन हम इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सेना इस पर नजर रख रही है। हम कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम जल्द फैसला करेंगे।

कार्रवाई के बारे में खुलकर नहीं बोले ट्रंप

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन खास कदमों के बारे में विस्तार से नहीं बताया जो वॉशिंगटन उठा सकता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप को ईरान को निशाना बनाने वाले कई सैन्य विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप को पेश किए गए विकल्पों में तेहरान में चुनिंदा जगहों पर लक्षित हमले शामिल हैं। इसमें सरकार के आंतरिक सुरक्षा तंत्र से जुड़े गैर-सैन्य बुनियादी ढांचे भी शामिल हैं।

15 दिनों से ईरान में चल रहा बवाल

इससे पहले, ट्रंप ने कहा था कि ईरान अब आजादी की ओर देख रहा है, शायद पहले ऐसा कभी नहीं सोचा गया होगा। अमेरिका मदद के लिए तैयार है।

पिछले 15 दिनों से, ईरान देश के कई प्रांतों में बढ़ती महंगाई और आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ गंभीर अशांति व विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है।

ये विरोध प्रदर्शन जल्द ही देशव्यापी तनावपूर्ण अशांति में बदल गए, जिसमें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं।

ईरान में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर कम से कम 544 लोग मारे गए, जबकि दर्जनों अन्य मामलों की अभी भी जांच चल रही है।

10 हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया

इसके अलावा, 10,681 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें जेलों में भेज दिया गया है। देश भर में 585 जगहों पर प्रदर्शन हुए, जिसमें सभी 31 प्रांतों के 186 शहर शामिल हैं।

विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को शुरू हुए और कई शहरों में फैल गए, जिसके जवाब में अधिकारियों ने गिरफ्तारियां, कार्रवाई और बल का इस्तेमाल किया। उधर, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा कि देश का बुरा सपना जल्द ही खत्म होने वाला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

12 Jan 2026 08:55 am

Hindi News / World / ईरान में 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत, यह सुनकर बौखला उठे ट्रंप, कहा- हम जल्द मजबूत फैसला लेंगे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Protests: ईरान हुआ अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार, ट्रंप ने किया दावा

Donald Trump
विदेश

Iran Protests: ईरान में मरने वालों की संख्या 500 पार, सुरक्षाकर्मियों की मौत पर देश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित

Protests in Iran
विदेश

नई राष्ट्रपति को हटाकर खुद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने ट्रंप? शेयर की दुनिया भर में बवाल मचाने वाली तस्वीर

विदेश

ईरान में बढ़ता जन-आक्रोश: 100 शहरों में हिंसा के बीच सेफ हाउस में 'छिपे' खामेनेई, क्या अमेरिका करेगा अटैक?

Donald Trump and Ayatollah Khamenei
विदेश

‘देर होने से पहले…’, वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस देश को दी धमकी

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.