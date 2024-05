US Presidential Elections : भारत से कितना अलग है अमरीका का राष्ट्रपति चुनाव ? जानिए पूरा प्रॉसेस

US Presidential Elections process : अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां उफान पर हैं। आम लोगों में यह जानने की जिज्ञासा है ​कि आखिर अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। आइए जानते हैं अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया :

नई दिल्ली•May 08, 2024 / 04:41 pm• M I Zahir

US Presidential Elections : How different it is from India : अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ( US Presidential Elections) को लेकर राजनीतिक पारा गर्म है। राष्ट्रपति पद के लिए एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) हैं तो दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ( Joe Biden ) डटे हुए हैं। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अमरीका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ?, आइए चुनाव के हवाले से जानते हैं कॉकस और प्राइमरीज़, राजनीतिक सम्मेलनों, आम चुनाव, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में।

अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया अमरीका में राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया में लगभग दो साल लगते हैं। आइए जानें उन चरणों के बारे में जानें, जिनके परिणामस्वरूप अमरीकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है।अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने से लेकर उद्घाटन दिवस तक, जानें कि कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति कैसे बनता है। दरअसल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए कुछ संवैधानिक और आवश्यक बुनियादी आवश्यकताएं हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया अमरीका में राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया में लगभग दो साल लगते हैं। उन चरणों के बारे में जानें? जिनके परिणामस्वरूप अमरीकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला राष्ट्रपति चुनाव कब है? अमरीका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव हर चार साल में नवंबर के पहले सोमवार के बाद पहले मंगलवार को होता है। अगला राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर, 2024 को होगा। विशिष्ट राष्ट्रपति चुनाव चक्र क्या है? *राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया एक विशिष्ट चक्र का अनुसरण करती है, मसलन :

*राष्ट्रपति चुनाव चक्र तालिका

*वर्ष की समय घटना

*चुनाव से पहले वर्ष के बसंत में उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए संघीय चुनाव आयोग में पंजीकरण कराते हैं। हालाँकि इस पंजीकरण के लिए कोई संघीय समय सीमा नहीं है, अन्य आवश्यकताएँ भी हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण के बारे में जानें। वर्ष के वसंत में चुनाव से पहले उम्मीदवार चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा करते हैं। चुनाव से पहले वर्ष की गर्मियों से लेकर चुनावी वर्ष के बसंत तक प्राथमिक और कॉकस बहसें होती हैं। राष्ट्रपति चुनाव और कॉकस अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी वर्ष के जनवरी से जून तक राज्यों और पार्टियों में राष्ट्रपति चुनाव और कॉकस आयोजित होते हैं।

प्राइमरीज़ और कॉकस

यूएसए में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्राइमरीज़ और कॉकस के बारे में और जानें। जुलाई से सितंबर की शुरुआत तक पार्टियाँ अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनने के लिए नामांकन सम्मेलन आयोजित करती हैं। सम्मेलन से ठीक पहले या उसके दौरान, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपने उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति पद की बहस अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार सितंबर और अक्टूबर में उम्मीदवार बहस में भाग लेते हैं। नवंबर के शुरू में चुनाव का दिन पहले सोमवार के बाद पहला मंगलवार होता है। राष्ट्रपति आम चुनाव के बारे में जानें

यूएसए में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिसंबर इलेक्टर्स ने इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रपति पद के लिए अपना वोट डाला। इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया के बारे में जानें। अगले कैलेंडर वर्ष की जनवरी की शुरुआत में कांग्रेस चुनावी वोटों की गिनती करती है। वहीं 20 जनवरी राष्ट्रपति शपथग्रहण दिवस समारोह का आयोजन होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अमरीका से एकदम अलग है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह भी पढ़ें Breaking News : आईसीआईसीआई बैंक ने एनआरआई के लिए अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई शुरू किया पढ़ना जारी रखे

