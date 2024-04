Crime News : मां की इस आदत से नाराज था युवक, 70 बार चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट

नई दिल्लीPublished: Apr 09, 2024 06:13:56 pm Submitted by: M I Zahir

Murder : US youth stabs mother over 70 times : अमरीका ( America) फ्लोरिडा ( Florida) में युवक ( youngaman) ने अपनी मां पर 70 से अधिक बार चाकू से हमला कर उसकी हत्या ( Murder) कर दी।

US youth stabs mother over 70 times because she 'got on his nerves' : अमरीका के फ्लोरिडा में एक युवक ने अपनी मां पर 70 से अधिक बार चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। युवक का कहना है कि'उसकी मां उसकी नसों पर दबाव डाल रही थी। जैसे ही उसकी मां ने दरवाज़ा खोला, इमैनुएल 'मैनी' एस्पिनोज़ा (Emmanuel 'Manny' Espinoza ) ने अपनी मां को चाकू मारना शुरू कर दिया", जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि उसने उस पर "70 से अधिक बार" चाकू मारा।