Canada : एडमॉन्टन में गोलीबारी, भारतीय मूल के एक व्यक्ति सहित दो लोगों की मौत

नई दिल्लीPublished: Apr 09, 2024 05:16:32 pm Submitted by: M I Zahir

Canada: NRI among two killed in shooting in Edmonton : कनाडा ( Canada) के एडमॉन्टन (Edmonton) में हुई गोलीबारी में भारतीय मूल के एक व्यक्ति सहित दो लोगों की मौत हो गई।

Canada Killing

Canada: NRI among two killed in shooting in Edmonton : कनाडा के एडमॉन्टन में हुई गोलीबारी ( Firing) में भारतीय मूल के एक व्यक्ति ( Indian Origin) सहित दो जनों की मौत हो गई। भारतीय मूल के व्यक्ति की पहचान एडमॉन्टन ( Edmonton) स्थित गिल बिल्ट होम्स ( Gill Built Homes) के मालिक बूटासिंह गिल ( Buta Singh Gill) के रूप में की गई है।