जॉन सीना ने आखिरी मैच को बनाया यादगार, 20 साल बाद पहली बार उनके साथ हुआ ऐसा

'नेवर गिव अप' मैन जॉन सीना ने अपने आखिरी मैच में टैप आउट के जरिए हार को स्वीकार किया। 2004 के बाद यह पहली बार है जब वह सबमिशन के जरिए हारे। इससे पहले सिर्फ चार बार ही ऐसा हुआ है कि सीना ने टैप आउट किया। 2003 में क्रिस जेरिको ने उन्हें टैप आउट करवाया था, उसी साल क्रिस बेनोइट ने भी उन्हें सबमिशन के जरिए मात दी थी। हॉल ऑफ फेम कर्ट एंगल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सीना को दो बार टैप आउट के जरिए हराया है। 2003 में 'नो मर्सी' गेम में सीना ने कर्ट के सामने पहली बार टैप आउट किया था। इसके बाद 2004 में उन्होंने 'नो वे आउट' मैच में उनके सामने टैप आउट किया। यह आखिरी बार था जब सीना ने टैप आउट किया हो, इसके बाद 20 सालों तक वह इस तरह से कोई मुकाबला नहीं हारे थे। लेकिन अपने आखिरी मैच में उन्हें गिव अप करना पड़ा।