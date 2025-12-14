14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

WWE

जॉन सीना ने आखिरी मैच को बनाया यादगार, 20 साल बाद पहली बार उनके साथ हुआ ऐसा

WWE के सुपरस्टार जॉन सीना ने शनिवार को अपना आखिरी मैच खेला। अंतिम मैच में वह गुंथर के सामने टैप आउट से हार गए। सीना के करियर में 20 साल बाद यह हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 14, 2025

जॉन सीना

जॉन सीना (फोटो- WWE)

ohn Cena final match: डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार, 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने अब रेसलिंग को अलविदा कह दिया है। 13 दिसंबर को 'सेटरडे नाइट मैन इवेंट' में जॉन सीना ने गुंथर के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मैच खेला। इस मैच में गुंथर ने सीना को सबमिशन के जरिए मात दी। सीना के WWE करियर में 20 सालों बाद यह पहली बार है जब वे इस तरह से टैप आउट करके मैच को हारे हो। उनके आखिरी मैच में इस तरह से हारने पर उनके फैंस नाखुश हो गए, क्योंकि सीना अपने 'नेवर गिव अप' एटिट्यूड के लिए जाने जाते हैं। सीना ने इस मैच में गुंथर को कड़ी टक्कर दी लेकिन अंत में उनके लॉक के आगे घुटने टेक दिए। इसके बाद सीना ने अपने फैंस का अभिवादन स्वीकारा और रिंग को छोड़ दिया।

20 सालों बाद किया 'गिव अप'

'नेवर गिव अप' मैन जॉन सीना ने अपने आखिरी मैच में टैप आउट के जरिए हार को स्वीकार किया। 2004 के बाद यह पहली बार है जब वह सबमिशन के जरिए हारे। इससे पहले सिर्फ चार बार ही ऐसा हुआ है कि सीना ने टैप आउट किया। 2003 में क्रिस जेरिको ने उन्हें टैप आउट करवाया था, उसी साल क्रिस बेनोइट ने भी उन्हें सबमिशन के जरिए मात दी थी। हॉल ऑफ फेम कर्ट एंगल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सीना को दो बार टैप आउट के जरिए हराया है। 2003 में 'नो मर्सी' गेम में सीना ने कर्ट के सामने पहली बार टैप आउट किया था। इसके बाद 2004 में उन्होंने 'नो वे आउट' मैच में उनके सामने टैप आउट किया। यह आखिरी बार था जब सीना ने टैप आउट किया हो, इसके बाद 20 सालों तक वह इस तरह से कोई मुकाबला नहीं हारे थे। लेकिन अपने आखिरी मैच में उन्हें गिव अप करना पड़ा।

दिग्गजों ने दी विदाई

जॉन सीना के आखिरी मैच के बाद, जब सीना दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे, तो वर्तमान WWE चैंपियन कोडी रोड्स और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सीएम पंक रिंग में आए। रोड्स और पंक ने सीना के कंधों पर अपनी-अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट रख दीं। इसके बाद WWE के कई दिग्गज जैसे ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, द मिज, एजे स्टाइल्स, डेमियन प्रीस्ट, कारमेलो हेन्स सहित कई लोगों ने रिंग के बाहर आकर सीना को विदाई दी। इसके बाद सीना ने अपने जूते और हैंडबैंड रिंग में ही छोड़ दिए और दर्शकों को अलविदा कहा। इस तरह से 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना आखिरी बार रिंग से विदा हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

14 Dec 2025 03:27 pm

Published on:

14 Dec 2025 02:57 pm

Hindi News / Sports / WWE / जॉन सीना ने आखिरी मैच को बनाया यादगार, 20 साल बाद पहली बार उनके साथ हुआ ऐसा

बड़ी खबरें

View All

WWE

खेल

ट्रेंडिंग

Hulk Hogan Death: WWE सुपरस्टार हल्क होगन का निधन, 71 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई मौत

WWE

रेसलिंग रिंग में दिग्‍गजों के छक्के छुड़ाने वाले मशहूर रेसलर के निधन से दौड़ी शोक की लहर

WWE

16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने किया WWE से संन्यास लेने का ऐलान

John Cena WWE Retirement
WWE

Interview: महिला यूएफसी फाइटर्स को जीवनभर झेलना पड़ता है दर्द: रोंडा रोसी

WWE

WWE से अलग होने के बाद पहली बार दिखे ब्रॉक लेसनर, विवादों के चलते नहीं होगा कमबैक

brock_lesnar.png
WWE
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.