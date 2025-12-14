जॉन सीना ने आखिरी मैच को बनाया यादगार, 20 साल बाद पहली बार उनके साथ हुआ ऐसा

जॉन सीना (फोटो- WWE)
ohn Cena final match: डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार, 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने अब रेसलिंग को अलविदा कह दिया है। 13 दिसंबर को 'सेटरडे नाइट मैन इवेंट' में जॉन सीना ने गुंथर के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मैच खेला। इस मैच में गुंथर ने सीना को सबमिशन के जरिए मात दी। सीना के WWE करियर में 20 सालों बाद यह पहली बार है जब वे इस तरह से टैप आउट करके मैच को हारे हो। उनके आखिरी मैच में इस तरह से हारने पर उनके फैंस नाखुश हो गए, क्योंकि सीना अपने 'नेवर गिव अप' एटिट्यूड के लिए जाने जाते हैं। सीना ने इस मैच में गुंथर को कड़ी टक्कर दी लेकिन अंत में उनके लॉक के आगे घुटने टेक दिए। इसके बाद सीना ने अपने फैंस का अभिवादन स्वीकारा और रिंग को छोड़ दिया।
'नेवर गिव अप' मैन जॉन सीना ने अपने आखिरी मैच में टैप आउट के जरिए हार को स्वीकार किया। 2004 के बाद यह पहली बार है जब वह सबमिशन के जरिए हारे। इससे पहले सिर्फ चार बार ही ऐसा हुआ है कि सीना ने टैप आउट किया। 2003 में क्रिस जेरिको ने उन्हें टैप आउट करवाया था, उसी साल क्रिस बेनोइट ने भी उन्हें सबमिशन के जरिए मात दी थी। हॉल ऑफ फेम कर्ट एंगल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सीना को दो बार टैप आउट के जरिए हराया है। 2003 में 'नो मर्सी' गेम में सीना ने कर्ट के सामने पहली बार टैप आउट किया था। इसके बाद 2004 में उन्होंने 'नो वे आउट' मैच में उनके सामने टैप आउट किया। यह आखिरी बार था जब सीना ने टैप आउट किया हो, इसके बाद 20 सालों तक वह इस तरह से कोई मुकाबला नहीं हारे थे। लेकिन अपने आखिरी मैच में उन्हें गिव अप करना पड़ा।
जॉन सीना के आखिरी मैच के बाद, जब सीना दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे, तो वर्तमान WWE चैंपियन कोडी रोड्स और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सीएम पंक रिंग में आए। रोड्स और पंक ने सीना के कंधों पर अपनी-अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट रख दीं। इसके बाद WWE के कई दिग्गज जैसे ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, द मिज, एजे स्टाइल्स, डेमियन प्रीस्ट, कारमेलो हेन्स सहित कई लोगों ने रिंग के बाहर आकर सीना को विदाई दी। इसके बाद सीना ने अपने जूते और हैंडबैंड रिंग में ही छोड़ दिए और दर्शकों को अलविदा कहा। इस तरह से 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना आखिरी बार रिंग से विदा हुए।
