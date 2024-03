WWE SmackDown Results: The Rock Roman और Roman Reigns ने दिया Cody Rhodes और Seth Rollins को चैलेंज

The Rock Roman और Roman Reigns बनाम बनाम Cody Rhodes और Seth Rollins?



रोमन रेन्स (Roman Reigns), जिमी ऊसो (Jimmy Uso), सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) और पॉल हेमैन (Paul Heyman) के ग्रुप द ब्लडलाइन (The Bloodline) ने डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के इस एडिशन को किक-ऑफ किया। रोमन ने मौजूद फैंस से उन्हें एकनॉलेज करने के लिए कहा पर फैंस ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में रोमन नाराज़ हो गए और पॉल ने माइक अपने हाथ में लिया और लोगों को बताया कि कुछ ही देर में द रॉक (The Rock) की एंट्री होगी।



और ऐसा हो होता है। रॉक कुछ ही देर में आते हैं और न सिर्फ फैंस पर निशाना साधते हैं, बल्कि यह भी कहते हैं कि ब्लडलाइन की वजह से प्रो-रेसलिंग फिर से दिलचस्प हो गई है। इसके बाद रॉक उस चैलेंज का ज़िक्र करते हैं जो कोडी रोड्स (Cody Rhodes) ने उन्हें दिया था। हम बात कर रहे हैं एक वन ऑन वन मैच की। रॉक इस चैलेंज को नकार देते हैं। रॉक ने कहा कि वह कोडी को चोट पहुचाएंगे पर वन ऑन वन नहीं। ब्लडलाइन को कोडी के चैलेंज पर हंसी आ जाती है और फिर रॉक कहते हैं कि उनके पास एक काउंटर ऑफर है।



रॉक इसके बाद सेथ रॉलिन्स (Seth Rollins) पर निशाना साधते हुए उन्हें क्लाउन इमोजी कहते हैं। इसके बाद रॉक रेसलमेनिया नाईट-वन के लिए एक बड़े मैच का ऑफर देते हैं। यह मैच है रॉक और रोमन बनाम कोडी और सेथ। एक टैग टीम मैच। पर सिर्फ इतना ही नहीं, रॉक ने इस मैच को और बड़ा बनाते हुए यह शर्त भी रख दी कि अगर इस मैच में कोडी और सेठ जीतते हैं तो रेसलमेनिया नाईट-टू पर होने वाले रोमन बनाम कोडी के चैंपियनशिप मैच के लिए ब्लडलाइन रिंगसाइड नहीं होगी।



पर रॉक ने यह भी साफ कर दिया कि अगर रेसलमेनिया नाईट-वन टैग टीम मैच में रॉक और रोमन की जीत होती है तो रेसलमेनिया नाईट-टू पर होने वाले रोमन बनाम कोडी के चैंपियनशिप मैच में ब्लडलाइन के नियम लागू होंगे। रॉक यह भी कहते हैं कि उन दोनों को अगले हफ्ते इस चैलेंज का जवाब देना होगा और वो अगर इससे मना करेंगे, तो रॉक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोडी कभी भी चैंपियनशिप नहीं जीत पाए।



रॉक इसके बाद अपनी बात खत्म करने वाले होते हैं पर तभी रोमन उनके हाथ से माइक को धक्का दे देते हैं। रोमन कहते हैं कि उन्हें रॉक से कुछ चाहिए और रोमन चाहते हैं कि रॉक उन्हें एकनॉलेज करें। ऐसे में रॉक भी रोमन को अपना परिवार बताते हुए उन्हें ट्राइबल चीफ (Tribal Chief) कहते हुए एकनॉलेज करते हैं। इसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और क्राउड 'यू सोल्ड आउट' चांट करती हैं। रॉक कहते हैं कि वो परिवार के लिए कुछ भी करेंगे। रॉक फिर से क्राउड पर निशाना साधते हैं और अपना कैचफ्रेज़ रोमन के साथ पूरा करते हैं और ब्लडलाइन के साथ उनका हैंड जेस्चर करते हैं।