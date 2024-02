WWE RAW Results: Cody Rhodes करेंगे Bloodline का शिकार, Becky Lynch और Rhea Ripley में शुरू हुई जुबानी जंग

Judgement Day को चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप



बैकस्टेज से एक साथ इम्पीरियम रिंग में आते हैं और गुंथर पिछले हफ्ते जे ऊसो (Jey Uso) के खिलाफ हुए मैच के बारे में बात करते हैं और उसे एक टक्कर का मैच बताते हैं। इसके बाद गुंथर सवाल उठाते हैं कि उनके लिए अगला चैलेंजर कौन होगा जो उन्हें रेसलमेनिया में चैलेंज करेगा? गुंथर कुछ सुपरस्टार्स के नाम का ज़िक्र भी करते हैं पर तभी एंट्री होती है जजमेंट डे (Judgement Day) की। डॉमिनिक के साथ ही फिन बैलर (Finn Bálor), डेमियन प्रीस्ट (Damien Priest) और जेडी मैकडॉनघ (JD McDonagh) भी रिंग में आते है और डेमियन यह साफ कर देते हैं कि रेसलमेनिया में जजमेंट डे को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए। गुंथर पूछते हैं कि उन्हें कौन चैलेंज करेगा, तो डॉमिनिक आगे आ जाते हैं। गुंथर उन्हें साइड कर देते हैं और डेमियन को जजमेंट डे के दूसरे मेंबर्स रोकते हैं। ऐसे में गुंथर डेमियन के मनी इन द बैंक (Money In The Bank) ब्रीफ़केस का ज़िक्र करते हुए पूछते हैं कि क्या डेमियन उनके खिलाफ उसका इस्तेमाल रेसलमेनिया में करने वाले हैं?



रिया ने डॉमिनिक के फैसले पर उठाया सवाल



बैकस्टेज जजमेंट डे के फिन, डॉमिनिक, डेमियन और जेडी की मुलाकात रिया से होती है जो खुद भी जजमेंट डे की मेंबर हैं। पर रिया डॉमिनिक के मैच के लिए गुंथर को चुनने के फैसले पर सवाल उठती है और वहाँ से चलती जाती है। फिन की सलाह के बाद डॉमिनिक रिया के पीछे जाते हैं पर उनका सामना एंड्राडे (Andrade) से हो जाता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी वापसी के बाद अपने पहले चैलेंजर की तलाश में हैं।



इम्पीरियम को मिली न्यू डे के खिलाफ जीत



अगले मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच होता है जिसमें इम्पीरियम - जियोवानी और लुडविग का आमना-सामना न्यू डे (New Day) के कोफी किंग्स्टन (Kofi Kingston) और ज़ेवियर वुड्स (Xavier Wooods) से होता है और इम्पीरियम को जीत मिलती है।



Chad Gable को चाहिए Gunther के खिलाफ मैच



बैकस्टेज चैड गेबल (Chad Gable) ऐडम पियर्स से बात करते हुए दिखाई देते हैं। चैड रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर के खिलाफ एक बार फिर मैच चाहते हैं।



Shayna Baszler और Zoey Stark ने Candice LeRae और Indi Hartwell को हराया



अगले मैच वीमेंस टैग टीम मैच होता है जिसमें शेयना बेज़लर (Shayna Baszler) और ज़ोई स्टार्क (Zoey Stark) का सामना कैंडिस लेरे (Candice LeRae) और इंडी हार्टवेल (Indi Hartwell) से होता है। इस मैच में शेयना और ज़ोई को जीत मिलती है।



क्या R-Truth को मिलेगा Judgement Day के खिलाफ बदला?



बैकस्टेज जजमेंट डे के लॉकर रूम में आर-ट्रुथ (R-Truth) को दिखाया गया। तभी मिज़ (Miz) और डीआईवाय (DIY) - जॉनी गारगैनो और टोमासो चैम्पा (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa) वहाँ आते हैं और वो जजमेंट डे से बदला लेने का वादा करते हैं।



Drew McIntyre ने साधा CM Punk पर निशाना, Seth Rollins को भी ललकारा



इसके बाद ड्र्यू मैकिंटायर (Drew McIntyre) रिंग में आते हैं, जिन्होंने मैंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में जीत हासिल की है। मैकिंटायर ने एक बार फिर पंक पर निशाना साधा और उनका मज़ाक उड़ाया। फिर मैकिंटायर ने सेथ रॉलिन्स (Seth Rollins) को ललकारा। मैकिंटायर के ललकारने के बाद रॉलिन्स की एंट्री होती है। रॉलिन्स मैकिंटायर को मैंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में जीत की बधाई देते हैं और साथ ही सावधान भी करते हैं कि अब उन्हें रॉलिन्स का सामना करना पड़ेगा। मैकिंटायर ने यह साफ कर दिया कि वह रेसलमेनिया में रॉलिन्स को 100% लेवल पर चाहते हैं और कहते हैं कि रॉलिन्स को द ब्लडलाइन (The Bloodline) से लड़ने के लिए कोडी रोड्स (Cody Rhodes) की मदद करने की ज़रूरत नहीं है। पर रॉलिन्स भी कहते हैं कि उन्हें ब्लडलाइन को खत्म करने में मदद करने की ज़रूरत है। मैकिंटायर को लगता है कि रॉलिन्स समझदार नहीं हैं पर रॉलिन्स अपने घुटने के सही होने का हिंट देते हैं और साफ कर देते हैं कि कुछ रिस्क लेना ज़रूरी होता है।