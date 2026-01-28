28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

बोरसद तहसील के निसराया गांव के विकास के लिए दान में दी 100 करोड़ की एफडी

आणंद : दानदाता एनआरआइ मेक दादा की 26 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आणंद. जिले की बोरसद तहसील के निसराया गांव के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के रूप में दान देने वाले दानदाता एनआरआई मेक दादा की 26 फीट ऊंची प्रतिमा का बुधवार को अनावरण किया गया। ग्रामीणों ने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 28, 2026

आणंद : दानदाता एनआरआइ मेक दादा की 26 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण

आणंद. जिले की बोरसद तहसील के निसराया गांव के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के रूप में दान देने वाले दानदाता एनआरआई मेक दादा की 26 फीट ऊंची प्रतिमा का बुधवार को अनावरण किया गया। ग्रामीणों ने इस प्रतिमा का निर्माण कराया।
निसराया गांव के पूर्व सरपंच विजय सिंह राज के बोरसद स्थित निवास स्थान से मेक दादा की स्वागत रैली निकाली गई, इसमें अमेरिका से आए उनके परिजन भी शामिल हुए। रैली के निसराया गांव पहुंचने पर मेक दादा की 26 फीट ऊंची प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई।
अन्न व नागरिक आपूर्ति मंत्री रमणसिंह सोलंकी, वित्त राज्यमंत्री कमलेश पटेल, पूर्व शिक्षा मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमा सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर भावनगर के पूर्व युवराज जयवीरराजसिंह, पद्मश्री स्वामी सच्चिदानंद, जिला भाजपा अध्यक्ष संजय पटेल ने मेक दादा का सम्मान किया।
सम्मान के प्रत्युत्तर में मेक दादा ने ग्रामीणों की सराहना करते हुए कहा कि उनके जीवनकाल में ग्रामीणों ने उनकी प्रतिमा बनाकर जो सम्मान दिया है, उसके लिए वे सदैव गांव के ऋणी रहेंगे। उन्हें तत्कालीन सरपंच विजय सिंह राज के बारे में जानकारी मिली और संपर्क के बाद वे अपने गांव के विकास के सपने को साकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गांव में 250 से अधिक पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। 300 से अधिक पक्के तबेले बनाए गए हैं। आने वाले दिनों में गांव में एक भी कच्चा मकान या कच्चा तबेला नहीं रहेगा।

सभी घरों पर सोलर सिस्टम, गांव में हाई स्कूल की योजना

मेक दादा ने कहा कि गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं और भविष्य में सभी घरों पर सोलर सिस्टम लगाकर नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा गांव में एक हाई स्कूल भी बनाया जाएगा, इसमें सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। गांव से विवाह कर अन्य गांवों में ससुराल गई सभी बेटियां और दामाद भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मेक दादा ने इन बेटियों और दामादों को भेंट देकर सम्मानित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 10:27 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / बोरसद तहसील के निसराया गांव के विकास के लिए दान में दी 100 करोड़ की एफडी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

यूजीसी मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं, तो संतोषजनक निरीक्षण होना चाहिए: भगवंत मान

Punjab CM
अहमदाबाद

जल जनित रोगों की रोकथाम को मनपा सख्त, 15 पानी जग सप्लायर की इकाइ सील

अहमदाबाद

मुख्यमंत्री ने जूनागढ़ से 215 करोड़ के 26 विकास कार्यों की दी सौगात

अहमदाबाद

अहमदाबाद के असारवा रेलवे स्टेशन की यात्री क्षमता 10 गुना बढ़ाने की तैयारी

अहमदाबाद

Budget 2026 : यूनियन बजट से पहले हेल्थ केयर सेक्ट की प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.