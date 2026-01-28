बोरसद तहसील के निसराया गांव के विकास के लिए दान में दी 100 करोड़ की एफडी

आणंद. जिले की बोरसद तहसील के निसराया गांव के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के रूप में दान देने वाले दानदाता एनआरआई मेक दादा की 26 फीट ऊंची प्रतिमा का बुधवार को अनावरण किया गया। ग्रामीणों ने इस प्रतिमा का निर्माण कराया।

निसराया गांव के पूर्व सरपंच विजय सिंह राज के बोरसद स्थित निवास स्थान से मेक दादा की स्वागत रैली निकाली गई, इसमें अमेरिका से आए उनके परिजन भी शामिल हुए। रैली के निसराया गांव पहुंचने पर मेक दादा की 26 फीट ऊंची प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई।

अन्न व नागरिक आपूर्ति मंत्री रमणसिंह सोलंकी, वित्त राज्यमंत्री कमलेश पटेल, पूर्व शिक्षा मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमा सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर भावनगर के पूर्व युवराज जयवीरराजसिंह, पद्मश्री स्वामी सच्चिदानंद, जिला भाजपा अध्यक्ष संजय पटेल ने मेक दादा का सम्मान किया।

सम्मान के प्रत्युत्तर में मेक दादा ने ग्रामीणों की सराहना करते हुए कहा कि उनके जीवनकाल में ग्रामीणों ने उनकी प्रतिमा बनाकर जो सम्मान दिया है, उसके लिए वे सदैव गांव के ऋणी रहेंगे। उन्हें तत्कालीन सरपंच विजय सिंह राज के बारे में जानकारी मिली और संपर्क के बाद वे अपने गांव के विकास के सपने को साकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गांव में 250 से अधिक पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। 300 से अधिक पक्के तबेले बनाए गए हैं। आने वाले दिनों में गांव में एक भी कच्चा मकान या कच्चा तबेला नहीं रहेगा।