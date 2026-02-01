एएमटीएस का 1011 करोड़ का बजट मंजूर, दुगनी होगी बसों की संख्या

अहमदाबाद महानगरपालिका की ओर से संचालित एएमटीएस का वर्ष 2026-27 के लिए 1011 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। इस बजट से न केवल शहर के भीतर, बल्कि आसपास के कस्बों और गांवों तक स्थानीय सिटी बस सेवा का दायरा बढ़ाया जाएगा। एएमटीएस कमेटी ने मंगलवार को ड्राफ्ट बजट में ₹20 करोड़ का इजाफा कर कुल बजट को मंजूरी दी।एएमटीएस के चेयरमैन धरमशी देसाई ने बजट बैठक में बताया कि अहमदाबाद शहर का दायरा 480 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 505 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसके चलते बसों की संख्या मौजूदा स्तर से बढ़ाकर लगभग 1600 तक की जाएगी। नई बस सेवाएं खात्रज (मेहमदाबाद), देहगाम, करोली, साणंद, बावला, थोल, कलोल, वामज, बावला-काशिंद्रा और बारेजा तक चलाई जाएंगी।