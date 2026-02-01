वडोदरा : चुनावी वर्ष में मनपा का बजट, कर दर बढ़ाए बिना 2455 करोड़ के विकास कार्यों का लक्ष्य

वडोदरा. वडोदरा मनपा के चुनावी वर्ष में मनपा आयुक्त अरुण महेश बाबू ने मंगलवार को कर दर बढ़ाए बिना बजट 2455 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लक्ष्य वाला बजट स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉ. शीतल मिस्त्री को सौंपा। 2026-27 का ड्राफ्ट बजट 7609.63 करोड़ रुपए का है।

जानकारी के अनुसार, चुनावी वर्ष होने के कारण बजट में कर दर नहीं बढ़ाई गई है। बजट का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा वेतन खर्च में जाएगा। आयुक्त ने विशेष रूप से विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक वर्ष में 2455 करोड़ रुपए के कार्यों का लक्ष्य रखा है।