एक वर्ष में 13 हजार की स्क्रीनिंग, पहचाने 3023 प्री-ओरल कैंसर के मामले

अहमदाबाद शहर के मेडिसिटी कैंपस स्थित गुजरात डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीडीसीएच) ने ओरल कैंसर की रोकथाम और मुंह के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। सरकार की प्रिवेंटिव हेल्थकेयर नीति के चलते यह संस्थान आज न केवल गुजरात बल्कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है।वर्ष 2025 में जीडीसीएच की विशेष पहल के तहत 12915 स्क्रीनिंग की गईं, जिनमें से 3023 प्री-कैंसर केसों की पहचान हुई। यह आंकड़ा वर्ष 2024 के 2617 मामलों की तुलना में ज्यादा है। शुरुआती चरण में रोग की पहचान से हजारों परिवार कैंसर के भय से मुक्त हुए हैं और राज्य की कैंसर संस्थाओं पर पड़ने वाला बोझ भी कम हुआ है।