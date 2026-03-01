गुजरात में बदला मौसम: कई हिस्सों में आंधी के साथ बेमौसम बारिश, ओले भी गिरे

गुजरात में मौसम ने गुरुवार को अचानक करवट ली। राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई। इसके अलावा अहमदाबाद सहित कई जगहों पर धूल भरी आंधी देखी गई वहीं तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे। गुरुवार को पूरे दिन में अमरेली जिले की बगसरा तहसील में सबसे अधिक 1.61 इंच बारिश हुई। सुरेंद्रनगर जिले की चोटीला तहसील में 1.54 इंच, राजकोट शहर व जूनागढ़ की भेंसाण तहसील में भी करीब डेढ़ इंच बारिश हुई। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम में आए इस बदलाव ने किसानों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इस समय रबी फसलों की कटाई हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में 21 मार्च तक बारिश की संभावना जताई है।