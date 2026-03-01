बिछड़ी बेटी मिली तो छलक पड़े आंसू: जबलपुर से लापता युवती अहमदाबाद में मिली

मां ने बताया कि बेटी की याद ने उसे कभी चैन से बैठने नहीं दिया। हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद वह तुरंत अहमदाबाद पहुंची। अस्पताल में जब मां-बेटी आमने-सामने हुईं, तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। दोनों एक-दूसरे से लिपटकर देर तक रोती रहीं-यह आंसू दर्द के भी थे और राहत के भी। अब बेटी पूरी तरह सुरक्षित है और मां के साथ अपने घर जबलपुर के लिए रवाना हो चुकी है। हालांकि, एक सवाल अब भी अनुत्तरित है कि 11 सितंबर से 3 नवंबर के बीच युवती कहां रही और अहमदाबाद तक कैसे पहुंची? लेकिन इस सवाल से बड़ी बात यह है कि एक मां को उसकी बेटी मिल गई-और एक बिछड़ा रिश्ता फिर से जुड़ गया।