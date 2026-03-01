मुख्यमंत्री ने जामनगर को दी 412 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की वर्चुअली अध्यक्षता में गुरुवार को पोरबंदर शहर के ताजावाला हॉल में कुल 413.81 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के लगभग 46 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इनमें 329.59 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 17 विकास कार्यों का ई-शिलान्यास तथा 93.22 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए 29 विकास कार्यों का ई-लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक विरासतों को ध्यान में रखकर पोरबंदर का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। आगामी रामनवमी से शुरू होने वाला माधवपुर का मेला केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मणि के विवाह प्रसंग द्वारा पश्चिम भारत तथा उत्तर-पूर्वी भारत के राज्यों को जोड़ने वाला ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का अटूट सेतु है। राज्य सरकार ने पोरबंदर जिले में पिछले 5 वर्षों में 2100 करोड़ रुपए के कार्य किए हैं।

वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि बरडा तथा घेड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के आंतरिक सड़क मार्गों के नवीनीकरण के लिए भी करोड़ों रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है, जो आगामी समय में जिले की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार लाएगी। वन विभाग की ओर से 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले ‘सर्वोदय वन’ का उल्लेख करते हुए मोढवाडिया ने कहा कि यह परियोजना पोरबंदर को पर्यावरण एवं पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी।