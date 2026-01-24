आणंद के वलासन में 51 नवयुगलों ने वैवाहिक जीवन में रखा कदम

आणंद. तहसील के वलासन गांव में सियाराम फाउंडेशन, अहमदाबाद की ओर से शनिवार को आयोजित निःशुल्क तृतीय सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह में द्वारा 51 नवयुगलों ने वैवाहिक जीवन में कदम रखा।

फाउंडेशन की संस्थापक दीपाली इनामदार एवं विशाल इनामदार की ओर से गांव के मेलडी माता मंदिर में 51 जोड़ों का निःशुल्क सर्वजातीय तृतीय सामूहिक विवाहोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर 51 बेटियों के निःशुल्क विवाह संपन्न कराए गए। बेटियों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं तथा गृहस्थी का पूरा सामान सियाराम फाउंडेशन, अहमदाबाद की ओर से प्रदान किया गया।

आयोजन में विवाह बंधन में बंधने वाले जोड़ों के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर दीपाली ने बताया कि 51 बेटियों का यह निःशुल्क सर्वजातीय सामूहिक विवाह मेलडी माता के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है।

दीपाली ने यह संकल्प लिया था कि वे अपनी बेटी का विवाह तभी कराएंगी जब वे 101 बेटियों का कन्यादान करेंगी। यह संकल्प उन्होंने पिछले वर्ष पूर्ण किया था और शनिवार को तृतीय सामूहिक विवाह समारोह में 51 और बेटियों का विवाह कराया।

इस अवसर पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमणसिंह सोलंकी, सांसद मितेश पटेल, आणंद के विधायक योगेश पटेल, पूर्व सांसद दिलीप पटेल, आणंद शहर भाजपा अध्यक्ष हरेकृष्ण पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 51 बेटियों की विदाई के समय दीपाली भावुक हो गईं।