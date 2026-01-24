भुज : भूकंप के दिवंगतों को सीएम ने अर्पित की पुष्पांजलि

भुज. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ जिले के भुज स्थित स्मृतिवन मेमोरियल में 2001 के भूकंप के दिवंगतों को पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने स्मृतिवन परिसर में बने चेकडैम का अवलोकन कर दिवंगतों को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने भूकंप में अपने प्रियजनों को खो चुके परिवारों से सीधे संवाद किया और उन्हें संवेदना व्यक्त की।