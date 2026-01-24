24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

भुज : भूकंप के दिवंगतों को सीएम ने अर्पित की पुष्पांजलि

भुज. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ जिले के भुज स्थित स्मृतिवन मेमोरियल में 2001 के भूकंप के दिवंगतों को पुष्पांजलि अर्पित की।मुख्यमंत्री ने स्मृतिवन परिसर में बने चेकडैम का अवलोकन कर दिवंगतों को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने भूकंप में अपने प्रियजनों को खो चुके परिवारों से सीधे संवाद किया और उन्हें संवेदना व्यक्त [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 24, 2026

भुज. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ जिले के भुज स्थित स्मृतिवन मेमोरियल में 2001 के भूकंप के दिवंगतों को पुष्पांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने स्मृतिवन परिसर में बने चेकडैम का अवलोकन कर दिवंगतों को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने भूकंप में अपने प्रियजनों को खो चुके परिवारों से सीधे संवाद किया और उन्हें संवेदना व्यक्त की।

शिक्षापत्री द्विशताब्दी महोत्सव में सहभागिता

सीएम ने भुज िस्थत स्वामीनारायण मंदिर में आयोजित शिक्षापत्री द्विशताब्दी महोत्सव में सहभागिता की। उन्होंने मंदिर में विराजमान नरनारायण देव के दर्शन किए और पूजन किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Jan 2026 10:33 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / भुज : भूकंप के दिवंगतों को सीएम ने अर्पित की पुष्पांजलि

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों से बढ़ेगी भारतीय ज्ञान परम्परा की समझ : डॉ. गोपीचंद

अहमदाबाद

जामनगर : युवक की हत्या के आरोप में साला और मित्र गिरफ्तार

अहमदाबाद

आइआइएम-ए की रिपोर्ट में खुलासा- टीवी दर्शकों की अगली लहर ग्रामीण क्षेत्रों से आएगी

IIMA
अहमदाबाद

मुख्यमंत्री पटेल ने मोरबी को दी 1042 करोड़ से अधिक की सौगात

अहमदाबाद

आणंद वेटरनरी कॉलेज के चिकित्सकों ने जटिल सिजेरियन कर बचाई घोड़ी की जान

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.