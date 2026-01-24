आइआइएम-ए की रिपोर्ट में खुलासा- टीवी दर्शकों की अगली लहर ग्रामीण क्षेत्रों से आएगी

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) अहमदाबाद की भारत में टीवी का भविष्य रिपोर्ट के तहत वर्ष 2029 तक देश में टीवी दर्शकों की संख्या 1 अरब (1035 मिलियन) तक पहुंच जाएगी। जो अभी 964.7 मिलियन है। इसमें 2.37 फीसदी की औसतन वृद्धि होगी। सबसे ज्यादा 3.73 प्रतिशत की वृद्धि आंध्रप्रदेश-तेलंगाना में, 3.39 फीसदी वृद्धि उ.प्र.-उत्तराखंड में, 3.05 प्रतिशत की वृद्धि बिहार-झारखंड में और 3.03 फीसदी की वृद्धि महाराष्ट्र-गोवा में देखने को मिलेगी। रिपोर्ट को संस्थान के प्रो.विश्वनाथ पिंगली और प्रो.अंकुर सिन्हा, अकादमिक सहयोगी ओइंद्रिला बनर्जी ने तैयार किया है।