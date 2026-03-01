स्थानीय निकाय चुनाव से पहले गुजरात में 518 पुलिस निरीक्षकों का तबादला

Ahmedabad. गुजरात पुलिस बेड़े में पुलिस उपनिरीक्षक (पीएसआइ) के पद पर कार्यरत 254 पुलिस उपनिरीक्षकों को भी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पदोन्नति का लाभ मिला है। पदोन्नति की राह देख रहे इन सभी पीएसआइ को पुलिस निरीक्षक (पीआइ) के पद पर पदोन्नति दे दी गई है। इसके साथ ही गुरुवार को राज्य के प्रभारी डीजीपी डॉ.के.एल.एन.राव ने स्थानांतरण का आदेश भी जारी किए। इसमें से पांच की पदोन्नति के बाद अहमदाबाद शहर में तैनाती की गई है। इनमें शर्मिष्ठा चौधरी, प्रवीण धाखडा, आशीष कुमार भट्ट, विक्रम साटिया और अनिरुद्ध जेबलिया शामिल हैं। पदोन्नत हुए इन उम्मीदवारों में से कईयों को साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी तैनात किया गया है।