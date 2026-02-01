अहमदाबाद में शराब-हुक्का पार्टी करते 81 लोगों को पकड़ा

जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमप्रकाश जाट ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि शराब पार्टी के आयोजन में आदर्श अग्रवाल और अमित पचेरीवाल की मुख्य भूमिका है। अहमदाबाद निवासी फर्नीचर व्यवसायी आदर्श अग्रवाल के विवाह की 25वीं वर्षगांठ होने के चलते मुंबई निवासी टेक्सटाइल व्यापारी अमित पचेरीवाल ने यह शराब पार्टी की थी। अमित, आदर्श के साढू हैं। मौके से 8 सीलबंद, 8 आधी भरी, तीन खाली शराब की बोतलें, 10 हुक्का, 22 कार, 74 मोबाइल फोन, 70 गिलास, 8 हुक्का फ्लेवर जब्त किए हैं। मौके से पकड़े गए सभी 81 लोगों के रक्त के नमूने लेकर जांच को एफएसएल भेजे हैं। यदि रक्त में ड्रग्स की उपस्थिति मिलती है, तो एनडीपीएस की धारा भी जोड़ी जाएगी। महिलाओं को रात के समय बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया है।