सिविल अस्पताल में 858 बेड का रेन बसेरा, गरीब, मध्यमवर्गीय परिजनों के लिए नि:शुल्क सुविधा

Ahmedabad: एशिया के सबसे बड़े असारवा स्थित सिविल अस्पताल में 858 बेड का रेन बसेरा बनाया गया है। अस्पताल में देश भर से उपचार के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों को यहां ठहरने की व्यवस्था की गई है। मानवता यह ठिकाना बहुत बड़ा है जिसे 60 करोड़ रुपए की खर्च से तैयार किया गया है।सिविल अस्पताल में इलाज के लिए गुजरात ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों- राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी समेत कई राज्यों और विदेशों से भी मरीज आते हैं। अब तक उनके परिजनों को ठहरने के लिए फुटपाथों या महंगे लॉज आदि का सहारा लेना पड़ता था। इस नई बहुमंज़िला सुविधा से उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और निशुल्क ठहरने का विकल्प मिलेगा। खासकर इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ा लाभ होगा।