Ahmedabad: सरदारनगर में विवाहिता पर एसिड अटैक, पति निकला आरोपी

प्राथमिकी के तहत पीडि़ता वाहन के एक शोरूम में नौकरी करती है। वह 27 मार्च की रात करीब 7.45 बजे नरो़डा गैलेक्सी के पास ऑटो से उतरी और चलते हुए पास ही अपने घर जा रही थी। वह अपनी सोसाइटी के गेट के अंदर घुसी ही थी कि एक अज्ञात बाइक चालक उसके पीछे आया। पीडि़ता ने जैसे ही उसकी ओर पीछे मुड़कर देखा तो उसने बोतल से एसिड जैसा ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर फेंक दिया। एसिड उसके होठ और आंख पर गिरा, जिससे उसे जलन होने लगी। 108 एंबुलेंस के जरिए उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे एम.एड.जे आंख हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।बताया जाता है कि पीडि़ता की मां ने भी अपने पति के विरुद्ध भरण-पोषण का केस किया है। पीडि़ता, उसके भाई बहन और मां पिता से 13 साल से अलग रह रहे हैं।