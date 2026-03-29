पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते गुजरात का प्लास्टिक उद्योग प्रभावित, एक माह का ही बचा कच्चा माल

उन्होंने बताया कि गुजरात में 50 हजार प्लास्टिक फैक्ट्री हैं। इनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 लाख से दो लाख करोड़ का है, जिसकी देश के उत्पादन में हिस्सेदारी 35-40 फीसदी की है। यह उद्योग संकट का सामना कर रहा है, जिससे एसोसिएशन की सरकार से मांग है कि वह कच्चा माल उपलब्ध कराने में दखल दे। कीमत वृद्धि को लेकर नीति बनाए और वृद्धि वापस ले। एमएसएमई प्लास्टिक कारखानों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के लिए 25 या 35फीसदी कोटा तय करे, जिससे इन पर निर्भर लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट ना आए। बैंकों से बिना अतिरिक्त सिक्युरिटी के और वर्किंग कैपिटल दें, आर्थिक मदद करें और आयात शुल्क में कमी करें। नहीं तो एक महीने का ही छोटी कंपनियों के पास कच्चा माल है, उसके बाद इकाइयां बंद हो जाएंगी।