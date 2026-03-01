बिना मंजूरी के काटे गए 12 पेड़ों के बदले उगाने होंगे 120 पेड़

मनपा के नियमों के तहत, एक पेड़ की कटाई की एवज में 10 नए पेड़ लगाने होंगे। इस आधार पर 12 पेड़ों की कटाई के बदले 120 नए पेड़ लगाए जाएंगे और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी तय की गई है। पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए मनपा ने इसकी एवज में 3.24 लाख रुपए वसूलने की प्रक्रिया शुरू की है। मनपा के अनुसार एक पेड़ के बदले में 10 नए पेड़ लगाने होंगे और इन दस पेड़ों को बड़ा करने के पीछे प्रति वर्ष 2500 रुपए का खर्च आता है।