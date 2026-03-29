पाटण में आधुनिक बस पोर्ट का उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने किया लोकार्पण

पाटण. उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम (एसटी) तथा मेसर्स कतीरा कंस्ट्रक्शन पाटण प्रा. लि. की ओर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत पाटण में निर्मित आधुनिक बस पोर्ट का लोकार्पण किया।

संघवी ने फीता काटकर पाटण के इस आइकोनिक बस पोर्ट की पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने पाटण जिले को तीन नई एसी बसें देने की घोषणा भी की। बस पोर्ट के लोकार्पण के बाद वे नगरदेवी कालिका माता के मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया।