Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: साइबर ठग गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, 3.18 करोड़ जब्त

-पालड़ी थाने की टीम ने की कार्रवाई, 24 हजार की साइबर ठगी की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 30, 2025

Cyber crime accused

Ahmedabad. शहर के पालड़ी थाने की टीम ने साइबर ठगी से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए शनिवार को उसके छह सदस्यों को पकड़ा है। इनके पास से 3.18 करोड़ रुपए की राशि, 15 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। 8 अगस्त को एक व्यक्ति की ओर से दर्ज कराई 24988 रुपए की साइबर ठगी की शिकायत की जांच में बड़ा खुलासा हुआ।

पकड़े आरोपियों में साबरकांठा जिले की इडर तहसील के गंभीरपुरा गांव निवासी हाल शाहीबाग यू एन मेहता अस्पताल के सामने रहने वाला आरिफखान मकराणी (32), मेहसाणा जिले के लाखवड गांव निवासी अश्विनकुमार पटेल (41), गांधीनगर जिले की कलोल तहसील के कोठियावाली चाली टावर के पास रहने वाला स्मित चावड़ा (20), अहमदाबाद आस्टोडिया पखाली की पोल निवासी राकेश प्रजापति (24), गांधीनगर जिले की माणसा तहसील के इटादरा गांव निवासी जगदीश पटेल (33), अहमदाबाद वस्त्रापुर निवासी जस्मिन खंभायता (38) शामिल हैं।

दो अकाउंट से सेल्फ चेक से निकाले थे 3.18 करोड़

पुलिस के तहत 24 हजार की साइबर ठगी की जांच में पता चला कि तीसरे लेयर में जिन बैंक खातों में यह ठगी की राशि जमा हुई थी। उसमें से यूनियन बैंक के दो अकाउंट शामिल हैं। इन दो बैंक अकाउंट से सेल्फ चेक के जरिए तीन करोड़ 18 लाख रुपए निकाले गए हैं। इतनी बड़ी राशि बैंक खाते में जमा होने और फिर उसे निकालने के संबंध में शंका होने पर पुलिस ने खाताधारकों को बुलाकर पूछताछ की। वे इतनी बड़ी राशि उसके खाते में कैसे जमा हुई, किसने की और उसने क्यों निकाली उस संबंध में योग्य व संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

ऐसे में खाता धारकों की ओर से सेल्फ चेक से निकाली गई 3.18 करोड़ की राशि को जांच के सिलसिले में जब्त कर लिया। इस लेनदेन और निकासी से जुड़े छह लोगों को पकड़ लिया। इनसे 15 मोबाइल फोन, तीन चेक, नौ चेकबुक जब्त की हैं। आरोपी साइबर ठग गिरोह से जुड़े हैं। जिन बैंक खातों में राशि जमा हुई है, उनमें से एक बैंक खाते के विरुद्ध साइबर ठगी से जुड़े समन्वय पोर्टल पर 136 शिकायतें मिली हैं। अन्य एक खाते के विरुद्ध 516 शिकायतें मिली हैं, जिसमें 22 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है। उसमें से 9.68 करोड़ रुपए विवादास्पद राशि जमा होने की बात सामने आई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

30 Aug 2025 10:27 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: साइबर ठग गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, 3.18 करोड़ जब्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.