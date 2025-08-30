Ahmedabad: साइबर ठग गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, 3.18 करोड़ जब्त

ऐसे में खाता धारकों की ओर से सेल्फ चेक से निकाली गई 3.18 करोड़ की राशि को जांच के सिलसिले में जब्त कर लिया। इस लेनदेन और निकासी से जुड़े छह लोगों को पकड़ लिया। इनसे 15 मोबाइल फोन, तीन चेक, नौ चेकबुक जब्त की हैं। आरोपी साइबर ठग गिरोह से जुड़े हैं। जिन बैंक खातों में राशि जमा हुई है, उनमें से एक बैंक खाते के विरुद्ध साइबर ठगी से जुड़े समन्वय पोर्टल पर 136 शिकायतें मिली हैं। अन्य एक खाते के विरुद्ध 516 शिकायतें मिली हैं, जिसमें 22 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है। उसमें से 9.68 करोड़ रुपए विवादास्पद राशि जमा होने की बात सामने आई है।