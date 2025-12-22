22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: वटामण-बगोदरा हाईवे पर दंपत्ति से कार, मोबाइल लूट ले गए आरोपी

-खुद ही कार से मारी टक्कर और कार रुकवाकर की मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 22, 2025

Ahmedabad Bagodara police

Ahmedabad. जिले के वटामण-बगोदरा हाईवे पर रविवार रात एक कार सवार दंपत्ति से उसकी कार, मोबाइल और 8 हजार रुपए की नकदी लूट ले जाने का मामला सामने आया है। अन्य कार में आए दो लोगों ने दंपत्ति की कार को पहले टक्कर मारी फिर यह कहते हुए कार को रोका कि तुमने मेरी कार को टक्कर क्यों मारी। ऐसा कहते हुए झगड़ा किया और शिकायतकर्ता युवक के साथ मारपीट की। उसे और उसकी पत्नी को कार से नीचे उतारकर कार लूटकर फरार हो गए। कार में दो मोबाइल फोन, पर्स था, जिसमें आठ हजार रुपए की नकदी थी।

बगोदरा पुलिस के अनुसार यह घटना मूल सुरेन्द्रनगर के और वर्तमान में वडोदरा निवासी जय परमार (25) के साथ रविवार रात करीब आठ बजे वटामण-बगोदरा हाईवे पर बगोदरा से करीब दो किलोमीटर दूर हुई। जय को सोमवार को कंपनी के काम के सिलसिले में जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर की विजिट पर जाना था, जिससे वे पत्नी के साथ रविवार की शाम को उनकी कार लेकर वडोदरा से निकले थे। जब वे बगोदरा से दो किलोमीटर दूर हाईवे पर पहुंचे तभी उनके आगे- पीछे चल रही एक अन्य कार के चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी।

उसके बाद उनकी कार के आगे कार को खड़ा कर यह कहते हुए झगड़ा किया। काले रंग की कार में दो व्यक्ति सवार थे। दोनों ही उनके पास आए और उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए कहा। जय ने इनकार किया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके चलते उसके मुंह से खून निकलने लगा। जय और उसकी पत्नी को कार से नीचे उतारकर आरोपियों में से एक उनकी कार में ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। जय ने कार में रखे मोबाइल फोन को लेने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके सिर के हिस्से में काट लिया।

मदद के लिए चिल्लाने पर आरोपी फरार

जय की पत्नी मदद के लिए चिल्लाई तो हाईवे से गुजर रहे अन्य वाहन के चालकों ने वाहन रोक दिए, जिससे आरोपी जय की कार लेकर फरार हो गए। जय ने एक ऑटो रिक्शा से बगोदरा थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से उन्हें बगोदरा अस्पताल पहुंचाया, जहां जय को प्राथमिक उपचार दिया। उनकी शिकायत दर्ज की गई। आरोपियों की तलाश को टीमें गठित की हैं। एलसीबी भी जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

22 Dec 2025 08:48 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: वटामण-बगोदरा हाईवे पर दंपत्ति से कार, मोबाइल लूट ले गए आरोपी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: वाडज में बिल्ली को मारने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

Vadaj police
अहमदाबाद

सुपारी देकर कराई पत्नी के भाई की पिटाई, पुलिस ने पकड़ा

Vadaj police
अहमदाबाद

सांसद के नाम चिट्ठी का असर : पंचमहाल के सांसद जादव ने रेल मंत्री वैष्णव से की नई ट्रेनों की मांग

अहमदाबाद

कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भाजपा सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी

अहमदाबाद

Ahmedabad: फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 26 लाख ठगे

Ahmedabad Cyber crime branch
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.