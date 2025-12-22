Ahmedabad: वटामण-बगोदरा हाईवे पर दंपत्ति से कार, मोबाइल लूट ले गए आरोपी

Ahmedabad. जिले के वटामण-बगोदरा हाईवे पर रविवार रात एक कार सवार दंपत्ति से उसकी कार, मोबाइल और 8 हजार रुपए की नकदी लूट ले जाने का मामला सामने आया है। अन्य कार में आए दो लोगों ने दंपत्ति की कार को पहले टक्कर मारी फिर यह कहते हुए कार को रोका कि तुमने मेरी कार को टक्कर क्यों मारी। ऐसा कहते हुए झगड़ा किया और शिकायतकर्ता युवक के साथ मारपीट की। उसे और उसकी पत्नी को कार से नीचे उतारकर कार लूटकर फरार हो गए। कार में दो मोबाइल फोन, पर्स था, जिसमें आठ हजार रुपए की नकदी थी।
बगोदरा पुलिस के अनुसार यह घटना मूल सुरेन्द्रनगर के और वर्तमान में वडोदरा निवासी जय परमार (25) के साथ रविवार रात करीब आठ बजे वटामण-बगोदरा हाईवे पर बगोदरा से करीब दो किलोमीटर दूर हुई। जय को सोमवार को कंपनी के काम के सिलसिले में जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर की विजिट पर जाना था, जिससे वे पत्नी के साथ रविवार की शाम को उनकी कार लेकर वडोदरा से निकले थे। जब वे बगोदरा से दो किलोमीटर दूर हाईवे पर पहुंचे तभी उनके आगे- पीछे चल रही एक अन्य कार के चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी।
उसके बाद उनकी कार के आगे कार को खड़ा कर यह कहते हुए झगड़ा किया। काले रंग की कार में दो व्यक्ति सवार थे। दोनों ही उनके पास आए और उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए कहा। जय ने इनकार किया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके चलते उसके मुंह से खून निकलने लगा। जय और उसकी पत्नी को कार से नीचे उतारकर आरोपियों में से एक उनकी कार में ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। जय ने कार में रखे मोबाइल फोन को लेने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके सिर के हिस्से में काट लिया।
जय की पत्नी मदद के लिए चिल्लाई तो हाईवे से गुजर रहे अन्य वाहन के चालकों ने वाहन रोक दिए, जिससे आरोपी जय की कार लेकर फरार हो गए। जय ने एक ऑटो रिक्शा से बगोदरा थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से उन्हें बगोदरा अस्पताल पहुंचाया, जहां जय को प्राथमिक उपचार दिया। उनकी शिकायत दर्ज की गई। आरोपियों की तलाश को टीमें गठित की हैं। एलसीबी भी जांच में जुटी है।
