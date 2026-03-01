Ahmedabad: माधवपुरा में ऑटो रिक्शा सवार महिला से बैग झपटने वाले दो शातिर गिरफ्तार

माधवपुरा पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर जांच शुरू की। इस बीच जोन-2 पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) की लोकल क्राइम ब्रांच ने भी जांच की। पुलिस टीम ने घटनास्थल से लेकर साबरमती रेलवे स्टेशन और आरोपियों के संभावित ठिकानों तक के 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों की सूचना के आधार पर दो संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में तारीक उर्फ नोमान पटेल (26) और सोएब उर्फ मामा उर्फ तोतला रंगरेज (26) के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने वारदात कबूल कर ली। जांच में पता चला कि चोरी किए गए कुछ आभूषण एक परिचित इन्होंने एक बंगाली कारीगर अतियार शेख को बेच दिए थे, जबकि बाकी आभूषण मोटरसाइकिल की डिक्की में छिपाकर रखे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से सोने की अंगूठियां, झुमके, कंगन के टुकड़े सहित कुल 8.50 लाख रुपए का माल बरामद किया है।