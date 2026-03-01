Ahmedabad: दुपहिया वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, बच्ची जख्मी

इसी सोसाइटी में रहने वाले नूरमोहम्मद शेख (74) नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। इसी समय बेकाबू दुपहिया वाहन के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते वे नीचे गिरे और उनका सिर लोहे के दरवाजे से टकरा गया। इसके साथ पास खेल रही एक चार वर्षीय बच्ची को भी वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों को उपचार के लिए एलजी अस्पताल ले जाया गया, जहां नूर मोहम्मद ने दम तोड़ दिया। इस संबंध में इमरान शेख ने के डिवीजन ट्रैफिक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।