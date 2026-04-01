Ahmedabad: अस्पताल से छुट्टी मिलने पर पुलिस मृत बच्चियों के पिता को लेकर पहुंची थाने, की पूछताछ

चांदखेड़ा थाने के पीआइ व जांच अधिकारी जे.के.मकवाणा ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि घटना के बाद तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती विमल और उसकी पत्नी भावना प्रजापति के अस्पताल से लिए गए रक्त के नमूनों को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में यह सामने आया है कि इनके रक्त में एल्युमिनियम फॉस्फेट की उपस्थिति पाई गई है। जिंक का प्रमाण भी ज्यादा मिला है। ऐसे में यह किन वजहों से है, उस बारे में डॉ़क्टरों की सलाह ली जा रही है। वैसे यह तत्व अनाज में डालने वाली सेल्फोस नाम की दवाई में पाए जाते हैं। उसका सेवन करने के चलते यह तत्व आए हों उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बीच विमल की पूछताछ व जांच में सामने आया कि वह 27 मार्च को गेंहू में डालने वाली सेल्फोस की 10 पुडि़या साबरमती में रामनगर की एक दुकान से लेकर आया था। घर से दो पुडि़या मिली हैं और 8 अन्य का इस्तेमाल किया गया है।