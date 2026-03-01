Ahmedabad: राजस्थान युवा मंच के फागोत्सव में कलाकारों ने बांधा समां

मंच के संयोजक भवानी सिंह शेखावत ने बताया कि मंच की ओर से पिछले 20 वर्षों से समाज के विविध वर्गों, समाज के विकास और संस्कृति के जतन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में अपनी जन्मभूमि राजस्थान से दूर अहमदाबाद में आकर बसे लोगों को उनके पारंपरिक होली के त्योहार को राजस्थानी तरीके से और राजस्थानी सांस्कृतिक के अनुरूप मनाने के उद्देश्य से फाग महोत्सव किया गया। इसमें राजस्थान से आए कलाकारों ने फाल्गुन के विविध गीतों से लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया।