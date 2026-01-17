17 जनवरी 2026,

अहमदाबाद

Ahmedabad: द्विवार्षिक प्रवेश प्रक्रियाः डीई में 10 विद्यार्थियों को मिला दाखिला, 19 को फिर मौका

व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (एसीपीडीसी) ने शनिवार को डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को रूबरू बुलाया था।

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Jan 17, 2026

Ahmedabad. व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (एसीपीडीसी) ने द्विवार्षिक प्रवेश की नीति के तहत शनिवार को प्रवेश प्रक्रिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में 10 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया।

जून-जुलाई की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सरकारी पॉलिटेक्निक में डीई की रिक्त 1134 सीटों के लिए 10 जनवरी तक आवेदन मंगाए थे। इसमें आवेदन करने वाले 39 विद्यार्थियों को वरीयता सूची में जगह मिली थी। इनमें से केवल 17 विद्यार्थी ही शनिवार को एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित एसीपीडीसी कार्यालय में हुई ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया में रूबरू हाजिर हुए। 17 विद्यार्थियों में से सिर्फ 10 विद्यार्थियों ने ही प्रवेश को स्वीकारा है।

एसीपीडीसी सूत्रों का कहना है कि मेरिट में शामिल 39 विद्यार्थियों में से जो विद्यार्थी शनिवार को किसी कारणवश हाजिर नहीं हो पाए हैं, उनके लिए 19 जनवरी सोमवार को फिर से मौका है। वह 19 जनवरी को एसीपीडीसी कार्यालय पहुंचकर रिक्त सरकार सीट पर प्रवेश ले सकते हैं।

बीई के लिए 19 को होगी प्रवेश प्रक्रिया

बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स में सरकारी कॉलेजों में रिक्त 326 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से 36 को मेरिट में जगह मिली है। इन 36 विद्यार्थियों को एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित एसीपीसी कार्यालय में 19 जनवरी को रूबरू प्रवेश के लिए बुलाया गया है।

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

17 Jan 2026 11:09 pm

Ahmedabad: द्विवार्षिक प्रवेश प्रक्रियाः डीई में 10 विद्यार्थियों को मिला दाखिला, 19 को फिर मौका

