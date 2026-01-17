Ahmedabad: द्विवार्षिक प्रवेश प्रक्रियाः डीई में 10 विद्यार्थियों को मिला दाखिला, 19 को फिर मौका

जून-जुलाई की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सरकारी पॉलिटेक्निक में डीई की रिक्त 1134 सीटों के लिए 10 जनवरी तक आवेदन मंगाए थे। इसमें आवेदन करने वाले 39 विद्यार्थियों को वरीयता सूची में जगह मिली थी। इनमें से केवल 17 विद्यार्थी ही शनिवार को एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित एसीपीडीसी कार्यालय में हुई ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया में रूबरू हाजिर हुए। 17 विद्यार्थियों में से सिर्फ 10 विद्यार्थियों ने ही प्रवेश को स्वीकारा है।