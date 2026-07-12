अहमदाबाद ने पौधारोपण में बनाया गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड, मियावाकी पद्धति से एक घंटे में लगाए 3.61 लाख पौधे

शहर के उत्तर-पश्चिम जोन के थलतेज वार्ड स्थित टीपी-30, एफपी नंबर 255 एवं 246, सत्वम हाइट्स के पास, गोता-गोधवी नहर किनारे भाड़ज में आयोजित इस अभियान के दौरान मियावाकी पद्धति से 35 से अधिक स्थानीय प्रजातियों के 3.61 लाख पौधे एक ही स्थान पर एक घंटे में लगाए गए। इसी उपलब्धि के आधार पर अहमदाबाद मनपा ने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया। अभियान के तहत गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 करोड़ तथा अहमदाबाद मनपा क्षेत्र में 50 लाख पौधे लगाने का भी संकल्प लिया गया।