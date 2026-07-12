गुजरात पुलिस ने बांग्लादेशी महिला को 12 वर्ष बाद वापस भेजा

आणंद. जिले के लांभवेल गांव में हिंदू बनकर युवक से विवाह करने के बाद 12 साल से रह रही बांग्लादेशी महिला काजुली उर्फ काजल को आखिरकार आणंद जिला पुलिस ने बांग्लादेश भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, काजल को पहले आणंद एसओजी कार्यालय लाया गया, जहां उसके निर्वासन (डिपोर्टेशन) से संबंधित सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। इसके बाद उसे वडोदरा एयरपोर्ट ले जाकर भारतीय सेना के अधिकारियों को सौंप दिया गया। वहां से उसे ढाका भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की गई।

काजुली उर्फ काजल की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से आणंद के लांभवेल निवासी युवक तरुणकुमार पटेल से हुई थी। प्रेम संबंध के चलते लगभग 12 वर्ष पहले वह अवैध रूप से सीमा पार कर बांग्लादेश से भारत आई थी। वह पहले कोलकाता पहुंची और वहां से गुजरात के आणंद जिले के लांभवेल गांव पहुंची। उसने अपने प्रेमी से मुलाकात की और बाद में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया।