Gujarat: बल्क मोड वाले कॉर्पोरेट बैंक खातों से साइबर ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश, छह आरोपियों को पकड़ा

जांच में सामने आया कि गिरोह कमीशन के लालच में बल्क मोड वाले कॉर्पोरेट बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। साइबर ठग सिंडीकेट को खाताधारकों से लिए गए आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड की तस्वीरें, इंटरनेट बैंकिंग की आईडी और पासवर्ड पहुंचाते। खातों में आसानी से लॉगिन हो सके, इसके लिए खाताधारकों के मोबाइल में एपीके फाइल इंस्टॉल कराते थे, ताकि बार-बार ओटीपी की जरूरत न पड़े। आरोपी साइबर सिंडिकेट के लिए फेसीलिटेटर का काम करते थे और बदले में कमीशन लेते थे। आरोपियों से सात मोबाइल फोन जब्त किए हैं।