सरसपुर के रणछोड़राय मंदिर में भक्तों को हुए मामेरा के दर्शन, उमड़े श्रद्धालु

Ahmedabad. शहर में 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथयात्रा निकलने वाली है। उस दिन रथयात्रा के जमालपुर से सरसपुर स्थित रणछोड़राय मंदिर पहुंचने पर मामेरा (भात) चढ़ाया जाता है। भात में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को मुकुट, वस्त्र और आभूषण चढ़ाए जाते हैं। इस वर्ष चढ़ाए जाने वाले भात (मामेरा) को तैयार कर लिया गया है।शनिवार को सरसपुर स्थित रणछोड़राय मंदिर में भात को सभी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर में भगवान के सामने रखा गया। शनिवार देर रात तक मामेरा (भात) के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस बीच मंदिर में भजन, कीर्तन का सिलसिला जारी रहा। भात की बात करें तो बताया जा रहा है कि वृंदावन से मुकुट और वस्त्र तैयार कराए गए हैं। मां सुभद्रा पार्वती श्रृंगार, बिछिया, बूटी, चेन व अन्य आभूषण भी तैयार कराए गए हैं।