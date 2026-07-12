2029 तक गांधीनगर लोकसभा का हरित क्षेत्र होगा 20 फीसदी-केन्द्रीय गृहमंत्री शाह

Ahmedabad. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, गांधीनगर सांसद अमित शाह ने कहा कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में साणंद, गांधीनगर, कलोल और अहमदाबाद शहर ने मिलकर 11.23 प्रतिशत हरियाली बढ़ाई है। अब वर्ष 2029 तक 20 प्रतिशत हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया है। यह काम हमें मिलकर करना है। शाह ने वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 80 नई बीआरटीएस तथा 75 नई एएमटीएस इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही अहमदाबाद बीआरटीएस देश की एकमात्र संपूर्ण प्रदूषण-मुक्त बस सेवा बन गई है।