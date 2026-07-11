नकली फर्म, म्यूल अकाउंट और 330 करोड़ की ठगी, गुजरात पुलिस ने दबोचा साइबर गैंग का नेटवर्क

Cyber Crime Network: गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने राज्य के 3 शहरों में चलाए गए ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 के तहत जांच में करीब 330 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा कर 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में म्यूल बैंक अकाउंट, नकली बिजनेस एंटिटी और कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट से जुड़े कथित साइबर क्राइम नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है।

इनका इस्तेमाल कथित तौर पर कई राज्यों में साइबर फ्रॉड में किया गया। अधिकारियों के अनुसार, तीनों जांच गांधीनगर में रजिस्टर्ड अलग-अलग मामलों से जुड़ी हैं और इनमें वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और दूसरी जगहों से ऑपरेट हो रहे कथित साइबर फ्रॉड नेटवर्क शामिल हैं।