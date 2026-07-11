Gujarat: फर्जी कंपनियां बनाकर 21 राज्यों में साइबर ठगी करने वाले सात आरोपी गिरफ्तार

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पुलिस अधीक्षक डॉ.राजदीप सिंह झाला ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि जांच में सामने आया कि राकेश, मयूर और हेनिल ने अलग-अलग नाम से फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक खाते खुलवाए। इन बैंक खातों की जानकारी जयदीप, गौतम, अक्षय के अलावा अन्य आरोपी साबिक को दी। इन लोगों ने यह जानकारी साइबर ठग गिरोह से साझा की। ऐसे में एसएमएस, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए फर्जी पहचान बनाकर अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगी गई रकम इन बैंक खातों में जमा करवाई गई। खातों में जमा रकम को निकालकर आरोपियों ने साइबर ठगों तक पहुंचाई और कमीशन लिया। आरोपियों के कब्जे से 13 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।