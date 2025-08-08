Ahmedabad: फर्जी वीजा देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

जांच में इस गिरोह के शिकार हुए पांच पीडि़तों का भी पता चला। इसमें इन्होंने हिमांशु भावसार के पास से 9.50 लाख रुपए लेकर 12 मई से 9 अगस्त 2025 तक का लक्जमबर्ग का वीजा बनाया था। अर्चित पटेल को भी इस अवधि का वीजा देने के लिए 8.50 लाख रुपए लिए। निलेश पटेल से 8 लाख लेकर पांच जून से दो सितंबर का वीजा दिया था, संजय परमार से आठ लाख लेकर पांच जून से दो सितंबर का वीजा दिया था। कृणाल सोकरीवाला को 2 जून से 30 अगस्त का वीजा दिया था। इन वीजा की दिल्ली स्थित लग्जमबर्ग एम्बेसी में जांच कराने पर पता चला कि ये वीजा उनकी ओर से जारी नहीं किए गए हैं। यह सभी फर्जी हैं। इतना ही नहीं इन सभी पांचों व्यक्तियों ने पहले भी शॉर्ट टर्म बिजनेस वीजा के लिए भी आवेदन किया था। लेकिन उनका जॉब ऑफर लेटर फर्जी होने के कारण उसे नामंजूर किया गया था। इन पांच के अलावा 39 अन्य लोगों को यह गिरोह लक्मजबर्ग का वीजा देकर ठग चुका है।