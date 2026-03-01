Ahmedabad: जाली नोट मामले में बड़ा खुलासा, प्रदीप गुरु की थी 50 फीसदी की हिस्सेदारी

Ahmedabad. शहर क्राइम ब्रांच की ओर से अमराईवाड़ी और सूरत में दबिश देकर 2.38 करोड़ रुपए के 500 के दर के जाली नोट जब्त करने के मामले में और भी कई अहम खुलासे हुए हैं। जाली नोट मामले की जांच से जुड़े क्राइम ब्रांच के पीआइ एस.जे.जाडेजा ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि जांच में सामने आया कि इस मामले का मुख्य आरोपी प्रदीप गुरु है। उसकी इन जाली नोट मामले में 50 फीसदी की हिस्सेदारी थी। अन्य 50 फीसदी में अन्य आरोपियों का हिस्सा था। प्रदीप गुरु के निर्देश पर ही जाली नोट को छापने का काम महेश ने शुरू किया था। इस मामले में एक और आरोपी अशोक मावाणी के नाम का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि उसके घर पर भी नोटों को छापने को लेकर षडयंत्र रचने की बैठक हुई थी।