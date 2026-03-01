Ahmedabad: एमडी ड्रग्स के साथ राजस्थान मूल के दो आरोपी गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों में अहमदाबाद में बाकरोल गांव में फर्नीचर की दुकान में काम करने वाला रामपाल बिश्नोई (23) है जो राजस्थान के जोधपुर जिले की मंडोर तहसील के एमनगर गांव का मूल निवासी है। दूसरा आरोपी महेंद्र महेन्द्र बिश्नोई (27) भी बाकरोल में रहकर फर्नीचर की दुकान में काम करता है जो राजस्थान के जोधपुर जिले की ओसिया तहसील के खिन्दाकोर गांव का मूल निवासी है।